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Azerbaycan'da vaka sayısı 991'e yükseldi

Azerbaycan'da korona virüsten 1 kişi daha hayatını kaybederken, vaka sayısı 991'e yükseldi.

10.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:35
Azerbaycan'da vaka sayısı 991'e yükseldi
Azerbaycan 'da korona virüsten 1 kişi daha hayatını kaybederken, vaka sayısı 991'e yükseldi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 65 kişide daha korona virüs tespit edildiği aktarılırken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişinin ise taburcu olduğu belirtildi. Yetkililer, hayatını kaybeden 60 yaşındaki hastanın akciğer ödemi ve nefes darlığı gibi rahatsızlıkları olduğunu aktardı. Yetkililer, hayatını kaybeden hastanın temasta olduğu kişilerin belirlenerek karantina altına alındığını açıkladı.
Operasyon Karargahı, ülke genelinde toplam korona virüs vaka sayısının 991'e yükseldiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 10'a ulaştığını açıkladı. Karargah, ayrıca 159 kişinin korona virüs hastalığını yenerek taburcu olduğunu duyurdu.
Azerbaycan'da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutulurken, bugüne kadar 60 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Güncel
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