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Azerbaycan'da vatandaşlara 'evde kal' çağrısı

Azerbaycan, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla halka 'evde kal' çağrısında bulundu.

30.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:44
Azerbaycan'da vatandaşlara 'evde kal' çağrısı
Azerbaycan , korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla halka 'evde kal' çağrısında bulundu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan korona virüs ülkeleri yeni tedbirler almaya zorluyor. Azerbaycan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, karantina kapsamında vatandaşların gerekmedikçe evden çıkmamaları istendi. Kurul, 31 Mart'tan itibaren market, eczane, sağlık sorunları ve kamu hizmeti dışında vatandaşların evden çıkmaması gerektiğini, bu yasağın 20 Nisan tarihine kadar süreceğini açıkladı.

Azerbaycan'da toplam korona virüs vakası 273'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4'e ulaştı. Öte yandan 26 kişi ise taburcu oldu. Azerbaycan'da 4 bin kişi karantina altında tutulurken, ülkede 30 binin üzerinde korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Wuhan, Güncel
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