Azerbaycan'da yolsuzluk ve düşük maaş protestosu sırasında bir eylemcinin gözaltına alınma anı, sosyal medyada gündem oldu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yolsuzluk, rüşvet ve düşük maaşları protesto edenler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Ana muhalefet partisi Halk Cephesi'nin lideri Ali Kerimli de dahil çok sayıda kişi gözaltına alındığı gösterilerde bir Azerbaycanlı'nın polis ekipleri tarafından röportaj sırasında kucaklanarak gözaltına alınması sosyal medyada gündem oldu.

Azerbaycan'da düşük maaşları ve yolsuzluğu protesto eden göstericiler hükümete istifa çağrısında bulundu. Azerbaycan polisi ise eylemcilere sert müdahalede bulundu. Görgü tanıkları, Kerimli ile birlikte yaklaşık 80 kişinin gözaltına alındığını öne sürdü. Polis kaynakları gözaltılar olduğunu doğruladı ancak sayı hakkında bilgi vermedi.

Ali Kerimli

BAKÜ SUÇLAMALARI KABUL ETMİYOR

Azerbaycan, 2003 yılından bu yana Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önderliğinde yönetiliyor. Babasının vefatının ardından onun yerini alan Aliyev, ülkedeki muhalifleri susturmak ve hapse atmakla suçlanıyor. Bakü ise bu suçlamaları reddediyor.

Ülke, 18 Ekim tarihinde bağımsızlığının 28'inci yıl dönümünü kutlamıştı.