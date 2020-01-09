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Azerbaycan'dan 2019'da yapılan uçuşlarda İstanbul 1. Antalya 8. oldu

Azerbaycan'dan yurt dışı ve içine yapılan uçuşlarda İstanbul birinci, Antalya sekizinci sırada yer aldı. Bakü Haydar Aliyev Havalimanı 2019 yılı uçuş bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre 4,73 milyon yolcunun kullandığı havalanından 2019'da en fazla uluslararası uçuş İstanbul'a gerçekleşti

09.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:06Azerbaycan'dan 2019'da yapılan uçuşlarda İstanbul 1. Antalya 8. oldu
'dan yurt dışı ve içine yapılan uçuşlarda birinci, sekizinci sırada yer aldı.

Haydar Aliyev Havalimanı 2019 yılı uçuş bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre 4,73 milyon yolcunun kullandığı havalanından geçtiğimiz sene en fazla uluslararası uçuş İstanbul'a gerçekleşti. İstanbul'dan sonra en fazla uçuş Moskova, Nahçıvan ve Dubai'ye yapıldı. Bu şehirleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kenti, Kiev ve Tiflis takip ederken Antalya sekizinci, Doha ve Tahran da ilk 10 içinde yer alan diğer kentler oldu.
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Azerbaycan, İstanbul, Antalya, Bakü, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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