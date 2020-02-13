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Azerbaycan'dan Abdullah Avcı açıklaması: Hoca adaylarımız arasında

Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı, Azerbaycan'a çok yakın. Azerbaycan Futbol Federasyonu Medya ve Halkla İlişkiler Departmanı Başkanı Firuz Abdulla, yaptığı açıklamada Abdullah Avcı iddialarının doğru olduğunu belirtti.

13.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:08

ile yollarını ayıran Abdullah Avcı'nın ismi Milli Takım teknik direktörlüğü için geçiyordu.

"HENÜZ GÖRÜŞME YAPMADIK"

Firuz Abdulla, Nikola Jurcevic'in ayrılmasının ardından yeni teknik direktör adayları belirlediklerini, listede Abdullah Avcı'nın da olduğunu söyledi ve "Abdullah Avcı, listemizde yer alan teknik direktör adaylarından birisi. Ancak şu ana kadar federasyon, kendisiyle bir görüşme gerçekleştirmedi" sözlerini kullandı.

Kısa süre önce Beşiktaş ile yolları ayrılan Abdullah Avcı daha önce A Milli Takım'ı da çalıştırmıştı.

Beşiktaş'ın başında bu sezon 27 maça çıkan Abdullah Avcı 11 galibiyet, 3 beraberlik 13 de yenilgi almıştı.

Azerbaycan'dan Abdullah Avcı açıklaması: Hoca adaylarımız arasında

Abdullah Avcı, Azerbaycan, Beşiktaş, Spor


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