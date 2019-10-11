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Kardeş ülke Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatıyla ilgili yapılan açıklamada "Harekatın insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz" ifadeleri kullanıldı.

11.10.2019 13:44

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına, mültecilerin evlerine dönmelerine, insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağı belirtildi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini şiddetle kınadığı ve uluslararası toplumun terörle mücadeledeki çabalarını desteklediği bildirildi.

"İSTİKRARIN SAĞLANMASINA YARDIMCI OLACAK"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğü kapsamında terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına, mültecilerin evlerine geri dönmelerine, insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz."

Kardeş ülke Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Barış Pınarı Harekatı, Azerbaycan, TSK, Dünya, Güncel

Kaynak: AA

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