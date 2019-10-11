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Azerbaycan'dan barış pınarı harekatı'na destek

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı yayınladı.

11.10.2019 14:23Azerbaycan'dan barış pınarı harekatı'na destek

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı yayınladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Azerbaycan, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini şiddetle kınıyor ve uluslararası toplumun terörle mücadeledeki çabalarını destekliyor. Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nın terör risklerini ortadan kaldırmaya, mültecilerin evlerine dönmesine, insani sorunların çözümüne ve toprak bütünlüğü içinde barış ve istikrar sağlanmasına hizmet edeceğinden eminiz" ifadelerine yer verildi.



Barış Pınarı Harekatı, Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan, Türkiye, Dünya

Kaynak: DHA

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