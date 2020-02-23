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Azerbaycan'dan, İran'a seyahat edecek vatandaşlarına "koronavirüs" uyarısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'da da görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarına Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiyelerine uymaları ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

23.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:50Azerbaycan'dan, İran'a seyahat edecek vatandaşlarına
Dışişleri Bakanlığı, 'da da görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarına Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiyelerine uymaları ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özellikle İran'daki kutsal mekanları ziyaret etmek isteyenlere dikkatli olmaları tavsiye edildi.
Açıklamada, İran'da herhangi bir sorunla karşılaşacak vatandaşlarına Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği veya Tebriz Başkonsolosluğuna başvurmaları önerildi.
İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede Kovid-19 vaka sayısı 43'e, ölü sayısı da 8'e çıktı.

Azerbaycan, İran, Güncel

Kaynak: AA

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