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Azerbaycan'dan korona virüse karşı 'Bayraklı' destek

Azerbaycan'dan korona virüse karşı 'Bayraklı' destek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin korona virüsle (Kovid-19) mücadelesine, Azerbaycan'ın desteğini göstermek amacıyla Haydar Aliyev Merkezine Türk bayrağının yansıtıldığı görüntüyü paylaştı.

12.04.2020 00:13 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:17

Azerbaycan 'dan korona virüse karşı ' Bayraklı ' destek

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye 'nin korona virüsle (Kovid-19) mücadelesine, Azerbaycan'ın desteğini göstermek amacıyla Haydar Aliyev Merkezine Türk bayrağının yansıtıldığı görüntüyü paylaştı.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bakü'nün sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nde Kovid-19'la ortak mücadele çerçevesinde, Türk bayrağı Azerbaycan bayrağıyla birlikte dalgalanıyor. Tek millet, tek yürek! Türkiye Bayrağı, Azerbaycan Bayrağı. Birlikte yeneceğiz" dedi.

Azerbaycan’dan korona virüse karşı ’Bayraklı’ destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Azerbaycan, Bayraklı, Türkiye, Genel
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