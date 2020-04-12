Azerbaycan'dan korona virüse karşı 'Bayraklı' destek
Azerbaycan'dan korona virüse karşı 'Bayraklı' destek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin korona virüsle (Kovid-19) mücadelesine, Azerbaycan'ın desteğini göstermek amacıyla Haydar Aliyev Merkezine Türk bayrağının yansıtıldığı görüntüyü paylaştı.
12.04.2020 00:13 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:17
Azerbaycan 'dan korona virüse karşı ' Bayraklı ' destek
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye 'nin korona virüsle (Kovid-19) mücadelesine, Azerbaycan'ın desteğini göstermek amacıyla Haydar Aliyev Merkezine Türk bayrağının yansıtıldığı görüntüyü paylaştı.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bakü'nün sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nde Kovid-19'la ortak mücadele çerçevesinde, Türk bayrağı Azerbaycan bayrağıyla birlikte dalgalanıyor. Tek millet, tek yürek! Türkiye Bayrağı, Azerbaycan Bayrağı. Birlikte yeneceğiz" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler: Azerbaycan, Bayraklı, Türkiye, Genel