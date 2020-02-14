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Azerbaycan doğal gazının 2023'te Macaristan'a ulaşması bekleniyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 2023'ten itibaren Azerbaycan'dan Macaristan'a yıllık 1-2 milyar metreküp doğal gaz ulaşabileceğini söyledi.

14.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:54Azerbaycan doğal gazının 2023'te Macaristan'a ulaşması bekleniyor
Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 2023'ten itibaren 'dan Macaristan'a yıllık 1-2 milyar metreküp doğal gaz ulaşabileceğini söyledi.
Szijjarto, Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Azerbaycan gazının Avrupa bağlantısı olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) çalışmalarında sona gelindiğini belirten Szijjarto, Azerbaycan gazının Macaristan'a ulaşmasıyla ülkesinin doğal gaz tedarik güvenliğinin ciddi bir şekilde artacağını vurguladı.
Azerbaycan'ın son dönemde doğal gaz üretim kapasitesini ciddi şekilde artırarak yıllık 45 milyar metreküpü geçtiğine dikkat çeken Szijjarto, "2023'ten itibaren Azerbaycan'dan Macaristan'a yıllık 1-2 milyar metreküp doğal gaz ulaşabilir." dedi.
Geçen yıl Macar MOL Grubu'nun, Azerbaycan'ın en büyük petrol sahası olan Çırak-Güneşli petrol sahasındaki ABD'li Chevron'un yüzde 9,57 hissesinin tamamını aldığını hatırlatan Szijjarto, bunun Kafkaslar'daki en büyük Macar yatırımı olduğunu ifade etti.
Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev ise iki ülke arasında siyasi ve ekonomik alanlarda stratejik ortaklık olduğunu dile getirdi.
Babayev ayrıca, 200 Azerbaycanlı öğrenciye sağladığı eğitim bursu için Macar hükümetine teşekkür etti.

Ruhsar Pekcan, Macaristan, Azerbaycan, Güncel

Kaynak: AA

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