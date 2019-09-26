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Azerbaycan ekibi Sabah FK, Ümit Özat'ın peşine düştü!

Azerbaycan Premier Lig'de son sıraya demir atan Sabah FK Kulübü'nün yetkilileri, takımı bulunduğu durumdan çıkarmak için İstanbul'a gelerek Ümit Özat ile görüştü.

26.09.2019 10:40

Son olarak TFF 1.Lig'de Adana Demirspor'un teknik direktörlüğünü yapan Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Azerbaycan yolunda. NTV Spor'un haberine göre; Sabah FK yetkilileri, Ümit Özat ile görüşme yapmak için İstanbul'a geldi.

LİGİN DİBİNDELER

Sabah Fk, 5 haftası geride kalan Azerbaycan Premier Ligi'nde 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Ümit Özat kariyerinde daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor, Mersin İY, Gençlerbirliği ve Giresunspor'u da çalıştırmıştı.

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Azerbaycan ekibi Sabah FK, Ümit Özat'ın peşine düştü!

Azerbaycan, Ümit Özat, İstanbul, Sabah, Spor

YORUMLAR(15)
AA:NIYE PESINE DUSMUSLER RAHATSIZ EDIYORLARSA POLISE GITSIN. :)))
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AYAAYAAYA:geçmiş olsun
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AA:az önce palladium avmde puro içiyodu :)
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SEMT-İ SAKARYA:ümit önce kendi düştüğü durumdan kurtulsunda. yiye yiye ne hale geldi. sen eski topçusun. yani topçuda sayılmazsında sporcusun diyeyim. gidip azeri kardeşlerimizi dahada batırma oralarda bırak bu işi.
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İHSAN:abi bi yanlışlık olmasın kurtarıcı diye rakip takımın ajanları devreye girmiştir. direk amatör lige kadar gider. adam aç kalsa futbol topunu yiycek gibi duruyo.
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FUTBOL SEVER:sayın azerbaycanlı kardeşlerim, bu adamda teknik bilgi beceri yok, türkiye liginde gerçekten iyi hocalar var, bundan anca mahalle kabadayısı olur
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12345:NE GÜNLERE KALDIK YA. BU KADAR KÖTÜ DURUMDA DEMEKKİ TAKIM KURTARICIYA BAK. YILLARIN GENÇLERBİRLİĞİ''Nİ LİGDEN DÜŞÜRMEYİ BAŞARDI. İLHAN CAVCAV YAŞASAYDI DÖVERDİ. BU GÖBEKLİ ARKADAŞTA NE OYUNU OKUMA VAR NE TEKNİK BİLGİ. ESKİDEN FUTBOLCU DİYE ÇAĞIRIYORLAR İŞTE
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SHEEKHİCİ:Temel ile Dursun fıkrası gibi gülünür :)
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HE YAW:birde konustumu, zannedersiniz manchester i 10 kere sampiyon yapmis.
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BUZZY:Hemen alsınlar kıyamete kadar da sözleşme yapsınlar yeterki buralarda dayı dayı saçma sapan konuşmalarını duymayalım
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