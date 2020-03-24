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Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çatışma: 1 Ermenistan askeri öldü

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında Ermenistan askerlerinin sızma girişimi üzerine çıkan çatışmada bir Ermenistan askeri öldürüldü.

24.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:36
Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çatışma: 1 Ermenistan askeri öldü
Azerbaycan- Ermenistan temas hattında Ermenistan askerlerinin sızma girişimi üzerine çıkan çatışmada bir Ermenistan askeri öldürüldü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığında yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan temas hattının Goranboy bölgesinde Ermeni askerlerinin sızma girişiminde bulunduğu ve çıkan çatışmada 1 Ermenistan askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Bakanlık yetkilileri sızma girişiminde bulunan diğer ermeni askerlerin ise geri çekilmek zorunda bırakıldığını vurguladı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Etiketler : Azerbaycan, Ermenistan, 3. Sayfa

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