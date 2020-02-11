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Azerbaycan Futbol Federasyonu, Abdullah Avcı için Türkiye'ye geldi

Beşiktaş'ta, sezon başında Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilen ancak alınan kötü sonuçların ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan BB Erzurumspor maçı sonrası görevine son verilen Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oluyor.

11.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:04

Abdullah Avcı, siyah-beyazlılarla yollarını ayırmasının ardından, hoca arayışındaki ekiplerin ilgisini çekmeye başladı.

Azeri Sportinfo sitesinde, ' Futbol Federasyonu yöneticileri, milli takımın yeni teknik direktörü için gitti' başlığıyla ve federasyon asbaşkanı Elhan Mammadov'un Avcı ile olan fotoğrafıyla yayınlanan haberde 'Gizli Sefer' ibaresi kullanıldı.

GÖRÜŞMEK İÇİN GELDİLER

Azerbaycan Futbol Federasyonu Asbaşkanları Mammadov ile Sadıqov'un 'ye, Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile görüşmeye geldikleri bildirildi.

Nikola Jurchevic'in görevine son verilmesinin ardından bir süredir boşta olan Azerbaycan teknik direktörlüğü için federasyon, son dönemde arayışlarını sıklaştırdı.

Türkiye'ye gelen heyetin, Abdullah Avcı dışında bazı başka isimlerle de görüşmesinin beklendiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'A YARAYACAK

Abdullah Avcı anlaştığı takdirde bu durum Beşiktaş'a da yarayacak. Yeni bir takım bulana dek kendisine 1 milyon TL aylık ödenecek teknik adam için, Beşiktaş'ın mali yükü anlaşmaya göre daha da düşecek.

(Skorer)

Azerbaycan Futbol Federasyonu, Abdullah Avcı için Türkiye'ye geldi

Futbol Federasyonu, Abdullah Avcı, Azerbaycan, Türkiye, Spor


HABER YORUMLARI (9)
DOĞRUCU DAVUT:ŞİMDİ AZERİ KARDEŞLERİMİZ DÜŞÜNSÜN :)
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KARDEŞ ÜLKE:inşallah bu hatayı yapmaz beşiktaş tazminattan kurtulur bizim için iyi olur ama azerbaycan futbolu zaten düşük bir seviyede tam çökertir onun hocalık seviyesi san marino cebelitarık kadar başakşehirde ekonomik sorun yok çok güçlü kadro var ligi geçtim 10 yılda bir türkiye kupası bile alamadı hele milli takım uluslararası maçlar onu çok aşar beşiktaşı avrupada averaj takımı yaptı başakşehirle yıllarca ön elemeyi bile geçemedi okan buruk geldi roma gladbachlı gruptan çıktı
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HER YERDE ADALET, HERKESE ADALET..:ABDULLAH AVCI, BU ÜLKENİN YETİŞTİRDİĞİ GÜZİDE DEĞERLERDEN BİRİDİR. ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN. DİLERİM HAKETTİĞİ YERLERDE KENDİNİ YER BULUR.
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FB Lİ:abi azerbaycan da battı desene
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HAYRET:yeni takım bulana kadar ayda 1 milyon TL. vay anam vayyyy. paraya bak.
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KİCKBOXER:BİR AN ÖNCE TÜRK FUTBOLUNDAN UZAKLAŞ VE BİR DAHA GELME
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WW WWWW:git orayı da batır gel, , , ,
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TAZE GOL YEMİŞ MUSLERA SURATI:çine kadar yolu var güle güle filozof.
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BUZZY:futbolcu ücretleri ile birlikte hoca ücretleri de düşürülmeli bi bakıyosun 5-6 ay çalışan bir hoca tazminat falan 2-3 milyon Euro para alıyor bu ne ya futbol gibi dandik bi oyun için bu paralara yazık bireysel sporlar olsa aklım erer alırsın bir genci yıllar içinde olimpiyat dünya dereceleri yaptırırsın karşılığını da hem sporcu hep hocası alsın yoksa bu paralar dünya içinde bizim içinde çok çok abartılı
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