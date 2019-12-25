Haberler » Güncel » Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Rehimov AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Rehimov AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rehimov, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

25.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:08 Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Rehimov AA'nın
Gençlik ve Bakanı Azad Rehimov, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Rehimov, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rehimov, "haber" kategorisinde oyunu, Behçet Özkan'ın çektiği "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" isimli fotoğrafa verdi.
"Yaşam" kategorisinde oyunu Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıcada kandil akşamı" fotoğrafından yana kullanan Rehimov'un "spor" kategorisindeki tercihi ise Erhan Elaldı'ın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğrafı oldu.
Tüm fotoğrafların beğeniyi hak ettiğini vurgulayan Rehimov, AA foto muhabirlerini tebrik etti.

Mehmet Kasapoğlu, Azerbaycan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:14   Terör örgütü PKK şüphelilerine hapis istemi - Haber
10:13   İran sınırında erkek cesedi bulundu - Haber
10:13   Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı (2) - Haber
10:12   HALKALI'DAKİ KAZA ANI KAMERADA - Haber
10:07   Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Kendi uçağımız olması Milli Muharip Uçağı'nı üstün kılar" - Haber
09:54   Yerli "Robin Hood", düğün yapmak için para isteyen kadına kayıtsız kalmadı - Haber
09:49   Çorum'da yamaçtan kopan kayalar iki eve isabet etti - Haber
09:38   Cezaevindeki hükümlülere din ve ahlak bilgisi dersleri verilecek - Haber
09:09   Kar, Türkiye'yi etkisi altına alıyor! İstanbul ve Ankara da listede - Haber
08:56   Etek boyu ölçen Hakim Mehmet Yoylu için 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı - Haber
25.12.2019 10:21:33