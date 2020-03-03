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Azerbaycan heyetinden yaralı askerlere ziyaret

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve beraberindekiler, rejim unsurlarının İdlib'e yönelik saldırısında yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

03.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:14Azerbaycan heyetinden yaralı askerlere ziyaret
'ın Büyükelçisi Hazar İbrahim ve beraberindekiler, rejim unsurlarının 'e yönelik saldırısında yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın eşlik ettiği İbrahim ve Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Hatay Devlet Hastanesine gitti.
Tedavi gören askerlerle sohbet eden heyet, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Heyet, daha sonra Büyükşehir Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.

Azerbaycan, Ankara, Hatay, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

3.03.2020 16:35:35