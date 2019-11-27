Haberler » Güncel » Azerbaycan ile 'e-ihracat kapısı' açıldı - Haber

Azerbaycan ile "e-ihracat kapısı" açıldı

Bakü'de ilk kez Avrasya ve Azerbaycan liderlerini e-ticarette buluşturan uluslararası bir forum düzenlendi.

27.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:18Azerbaycan ile
'de ilk kez Avrasya ve liderlerini e-ticarette buluşturan uluslararası bir forum düzenlendi.

Dünya e- Forumu (WORLDEF) tarafından e-ticaret yolu ile e-ihracat konusunda Bakü'de ilk kez devletler düzeyinde uluslararası forum gerçekleştirildi. E-ticaret liderlerini ve online alışveriş dünyasını çatısı altında buluşturan 'World Ecommerce Forum Eurasia Bakü' ile Azerbaycan'da yeni bir e-ticaret kapısı açıldı. Forumla, Türkiye-Azerbaycan e-ihracat kapısında markalar ve ülkeler arası iş birliklerinin artması amaçlanıyor. Özellikle hazır giyim, moda ve kozmetik başta olmak üzere, Azerbaycan ve Türkiye'de üretilen binlerce ürünler, e-ticaretin sağladığı kolaylık ve hız ile on binlerce kilometre ötedeki alıcısına ulaştırılacak.

World Ecommerce Forum Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin e-ihracat rakamlarının ihracattaki payının 2019'da yaklaşık 185 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Orta Asya ülkelerinin e-ihracattaki payı da ivmelenerek yükseliyor. Azerbaycan'a baktığımızda hazır giyim, moda ve kozmetik ürünlerinin e-ihracat anlamında potansiyeli çok yüksek. Bu nedenle Azerbaycan, Orta Asya ülkeleri ve Avrupa ülkeleri ile Türkiye'de arasındaki e-ihracat köprüsünü güçlendirmek amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerden olan World Ecommerce Forum Eurasia Baku'nün ilkini 2019 yılında düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Yapılan iş birlikleri ile, özellikle hazır giyim, moda ve kozmetik kategorisi başta olmak üzere, Azerbaycan ve Türkiye'de üretilen binlerce kategorideki ürünler, e-ticaretin sağladığı kolaylık ve hız ile on binlerce kilometre ötedeki alıcısına ulaştırılacak" dedi.

Türkiye'nin e-ihracat hacmiyle ilgili net rakamlar olmadığını ifade eden Nart, "Türkiye'nin e-ihracatının şu anda 1,5 milyar dolar olduğunu öngörüyorum. Şu anda e-ihracatta çarpan etkisinde büyüme hızı var" diye konuştu.

Foruma Azerbaycan Devlet Vatandaşlık Hizmeti ve Sosyal İnovasyon Ajansı (ASAN) Başkanı Ülvi Mehdiyev, Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta İşletmelerin Gelişimi Birim Başkanı Orxan Memmedov katıldı. - BAKÜ

Azerbaycan, İhracat, Türkiye, Bakü, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:04 Başkan Dinçer üniversite öğrencilerinin "Kariyer Sohbetleri"ne konuk oldu
17:04 Muş'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
17:03 Muş'un Varto ilçesine kar yağmaya başladı
17:03 Kastamonu Entegre, "KEAS Talks" ile kurum içi girişimciliği destekliyor
17:03 Maltepe'de hayvanseverlerin tepkisine neden olan vahşete 3 gözaltı
17:00 Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
15:53 İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
15:26 CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
14:24 NATO'nun Türkiye'nin güvenliği için onayladığı plana ABD itiraz etti!
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 17:04:44