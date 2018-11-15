Azerbaycan ile İş Birliğimiz Artarak Devam Edecek"

Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye
ve Azerbaycan
arasındaki iş birliği ve ortak çalışmaların artarak ve gelişerek devam edeceğini söyledi.
Bakan Kasapoğlu, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da, mevkidaşı Azad Rahimov ve Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi
Başkan Yardımcısı Cengiz Hüseynzade ile görüştü.
Kasapoğlu, ilk olarak Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'na, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren
de eşlik etti.
Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Cengiz Hüseynzade, Kasapoğlu ve beraberindekilere kurumunun faaliyetleri ve Azerbaycanlı sporcuların elde ettiği başarılar konusunda bilgi verdi.
Bakan Kasapoğlu, daha sonra mevkidaşı Rahimov'la yemekte bir araya geldi.
Kasapoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.
Dün akşam Türkiye mezunlarının buluşma programına katıldığını, Azerbaycan ampute futbol takımı oyuncularıyla da görüştüğünü belirten Kasapoğlu, en kısa zamanda Türk Milli Ampute Takımı ile Azerbaycan Ampute Takımı arasında karşılaşma organize edeceklerini söyledi.
Kasapoğlu, "Spor Bakanı
Rahimov'la iki ülke arasındaki gençlik ve spor alanlarındaki iş birliği olanaklarını, programları konuştuk. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile iş birliğimiz ve ortak çalışmalarımız artarak ve gelişerek devam edecektir." dedi.
Kasapoğlu, temasları kapsamında Bakü
'de şehitlikleri de ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, önce 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hiyabanı'na ziyarette bulundu. Şehitlerin mezarlarına karanfiller koyan Kasapoğlu, Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk bıraktı.
Daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne geçen Kasapoğlu ve beraberindekiler anıta çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
Türkiye,Azerbaycan
15 Kasım 2018 Perşembe 13:49