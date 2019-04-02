Azerbaycan'ın Abşeron İlinde Şehitliğe Anıt Yaptırıldı - Bakü

Kaynak: AA

Azerbaycan'ın Abşeron iline bağlı Digah kasabasında, Kafkas İslam Ordusu askerlerinin mezarlarının bulunduğu şehitliğe anıt yaptırıldı.Bakü yakınlarındaki Digah kasabası mezarlığında Azerbaycanlıların yıllardır koruduğu şehit mezarları Abşeron Valiliğince tamir edilerek anıt haline getirildi.Bakü'yü Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran ve Kafkas İslam Ordusu ismi verilen Osmanlı ordusunun 9 isimsiz askerinin defnedildiği şehitliğe, Türk ve Azerbaycan bayrağı çekildi.Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, yaptırılan anıt nedeniyle Abşeron Valisi İrade Gülmemmedova'yı ziyaret ederek Türk şehitlerine gösterdikleri vefa için teşekkürlerini iletti.Vali Gülmemmedova, Kafkas İslam Ordusunun 1918'de Azerbaycan'ın yardımına gelerek halkı Ermeni ve Bolşevik zulmünden kurtardığını, dolayısıyla şehit Türk askerlerin anısının yaşatılmasını kendilerine borç bildiklerini belirtti.Büyükelçi Özoral, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye dışındaki en fazla Türk şehitliğinin Azerbaycan'da bulunduğunu söyledi.Kafkas İslam Ordusuna karşı kendilerinin bir borcu olduğunu ifade eden Özoral, "Onlar bu vatanları, Türkiye ve Azerbaycan'ı bizlere armağan ettiler. Biz de onların hatırasını sonsuza kadar yaşatmakla yükümlüyüz." dedi.Büyükelçi Özoral, şehitliği de ziyaret ederek mezarlara çiçek bıraktı.Kafkas İslam Ordusu Kafkas İslam Ordusu, Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın talimatıyla kuruldu ve Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi'nde savaştı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Dağıstan'ın Osmanlı'dan yardım talep etmesi üzerine Nuri Paşa (Killigil) komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan'a doğru sefere çıktı. Kafkas İslam Ordusu'ndaki asker sayısı, Azerbaycan kolordusundan yapılan bin kişilik takviyeyle 12 bine ulaştı. Güzergahındaki Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i de Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyen Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtardı. Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için bin 130 şehit verdi. Azerbaycan'ın Bakü, Abşeron, Şeki, Şamahı, Göyçay, Kürdemir, Neftçala ve Guba gibi birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin anıt mezarları bulunuyor.