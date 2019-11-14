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Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim, ülkesinin dış politikasını anlattı

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Marmara Üniversitesindeki "Azerbaycan Cumhuriyetinin Dış Politikası" konulu toplantıda, Azerbaycan'ın dış politikasını etkileyen unsurları anlatırken, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin "kardeşlik" çizgisinde ilerlediğini ifade etti.

14.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:20Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim, ülkesinin dış politikasını anlattı
'ın Büyükelçisi Hazar İbrahim, Üniversitesindeki "Azerbaycan Cumhuriyetinin Dış Politikası" konulu toplantıda, Azerbaycan'ın dış politikasını etkileyen unsurları anlatırken, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin "kardeşlik" çizgisinde ilerlediğini ifade etti.
Büyükelçi İbrahim, Marmara Üniversitesinin Sultanahmet yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıda Azerbaycan'ın dış politika stratejisini, iç ve dış politikasını etkileyen unsurları anlattı.
Azerbaycan'ın dış politikasını ülke kaynaklarının yanında insanının belirlediğini ifade eden İbrahim, Azerbaycan'ın insan potansiyeline güvendiğini söyledi.
Coğrafyanın da politikaya etki ettiğine değinen İbrahim, Azerbaycan'ın birçok alanda dünyanın en önemli konumlarından birinde bulunduğuna işaret etti.
İbrahim, "Tarihe baksak Azerbaycan her zaman büyük imparatorluklar, büyük devletler, egemen güçlerin ortasına yerleşmiş, savaşların veya ticari imkanların olduğu bölge olmuştur." dedi.
Ermenistan'ın işgali Azerbaycan'ın dış politikasını etkiliyor
Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal eden Ermenistan'ın da dış politikaya tesir eden faktörlerden olduğunu dile getiren İbrahim, toprakları işgali edilmemiş bir Azerbaycan'ın kendi enerjisi ve heyecanıyla bugünden çok daha farklı bir istikamette olabileceğine vurgu yaptı. İbrahim, Ermenistan'ın toprak işgalinin büyük devletlerle Azerbaycan arasındaki ilişkilere yansıdığı aktardı.
Türkiye ile "kardeş" ilişki temelinde politika uygulandığının altını çizen İbrahim, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na en büyük destek veren ülkelerin başında Azerbaycan'ın geldiğini vurguladı.
İbrahim, Azerbaycan devleti ve halkının Türkiye'nin yanında saf tuttuğunu kaydederken, "Azerbaycan hükumeti resmi olarak Türkiye'yi destekleyen üç ülkeden biri oldu. Türk dünyasında sadece Azerbaycan bunu yaptı resmi olarak." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin de Karabağ'ın işgali konusunda her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyleyen İbrahim, "Azerbaycan ve Türkiye arasında hiçbir fikir ayrılığı, hiçbir problem yok." değerlendirmesinde bulundu.
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özver de Azerbaycan'ın dış politikasının dünya barışına önemli katkılarda bulunacak ilkeler üzerine kurulduğunu, savaştan ziyade barışı, çatışmadan ziyade uzlaşmayı öngören bir dış politika yürütüldüğünü söyledi.
Özver, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin son derece iyi ve samimi düzeyde devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Okan Yeşilot da etkinlikte konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Büyükelçi İbrahim katılımcıların sorularını yanıtladı.

Azerbaycan, Türkiye, Marmara, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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