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Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi'nden AA'ya ziyaret

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Anadolu Ajansına (AA) nezaket ziyaretinde bulundu.

02.10.2019 14:56Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi'nden AA'ya ziyaret
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Anadolu Ajansına (AA) nezaket ziyaretinde bulundu.
Büyükelçi İbrahim ve beraberindeki heyet, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.
Görüşmede, Büyükelçi İbrahim, Türkiye ve Azerbaycan'ı tek millet iki devlet şeklinde tanımlayarak, iki ülkenin devlet başkanları düzeyindeki dostane ilişkilerine işaret etti.
Cesur ve ilkeli haberciliği sebebiyle AA'ya teşekkür eden İbrahim, AA'nın haberlerinde iki ülkenin dost ve kardeşçe ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Azerbaycan, AA'nın küresel yapılanmasında en güçlü varlık gösterdiği ülkeler arasında yer alıyor.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü, AA Rusça Haberler Editörlüğü ile Asya Kafkasya Haberleri Editörlüğüne ev sahipliği yapıyor.

Metin Mutanoğlu, Azerbaycan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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