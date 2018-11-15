Azerbaycan'ın Hakkını Uluslararası Camiada Aramalıyız"

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
, Azerbaycan
toprağı olan Dağlık Karabağ
ve etrafındaki illerin işgal altında tutulduğunu anımsatarak, "Biz hukukçuların görevi, eğer bağımsız isek, eğer gerçekten aydın isek bunu tüm dünyanın gündemine getirmek ve hakkımızı uluslararası camiada aramak olmalıdır." dedi.
Feyzioğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü
'de, Avrupa
Konseyi, Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ) ve Azerbaycan Barolar Birliğinin düzenlediği "Avukatların rolü ve bağımsızlığı" başlıklı konferansa katıldı.
Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan topraklarının 25 yıldan fazladır işgal altında olduğuna dikkati çekerek, avukatların haksızlıklara isyan etmek gibi bir görevi olduğunu belirtti.
"Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ ve etrafındaki iller etnik çetelerin işgali altındadır. Bugün Azerbaycan toprakları zulüm görmektedir." diyen Feyzioğlu, şöyle devam etti:
"Avukatların bağımsızlığını elbette konuşacağız. Ama bu bağımsızlığın sonuna kadar hak edilmesi için hiç kuşkusuz Azerbaycan'ın kutsal vatan toprağının yeniden Azerbaycan'ın egemenliğine geçmesi için biz hukukçular olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız."
Feyzioğlu, Azerbaycan'ın büyük acılar çektiğine dikkati çekerek, "Bu ülke büyük acılar çekmiştir. Şu halde hem acı çekip hem soykırıma uğrayıp hem de dönüp boyun büküp özür dilemeyi vatanseverlikle, milliyetçilikle, aydın olmakla da bağdaştırmıyorum. Aydın
olmak, hukukçu olmak her şart altında doğruyu söylemektir. Öleceğini bilse son sözü doğru olmalıdır." şeklinde konuştu.
Her gerçek Türk aydını ve hukukçusunun görevinin gerçeğin peşinde koşmak ve Azerbaycan'ın haklı bildiği davasını sonuna kadar desteklemek olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, Azerbaycan Barolar Birliğine TBB ile ortak yönetim kurulu toplantısı yapmayı önerdi.
Bu toplantıyı Nahçıvan
'da yapmayı öneren Feyzioğlu, konuşmasını "Akşama da Kars
'a kahve içmeye gidelim. Nahçıvan da bizim Kars da bizim. Vatan ve millet sevgisi hamasetle olmaz. Görevimizi en iyi yaparsak vatanımızı en çok severiz. TBB olarak Azerbaycan Barolar Birliğine her türlü desteği kayıtsız şartsız vermeye hazırız." şeklinde tamamladı.
"Bu acıya kayıtsız kalan sözde medeni ülkeleri de en ağır şekilde kınıyorum"
Feyzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçek bir hukukçunun doğruları söylemekten imtina etmemesi gerektiğini söyledi.
Gerçeklerin hiçbir siyasi ve diplomatik sebeple çarpıtılmaması gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu topraklarda çok trajik bir gerçek var. Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si çetelerin işgali altında. Bu konuşulmadığı sürece, uluslararası toplum, hukukçular tarafından harekete geçilmediği sürece ne konuşursanız boş. Avukatın bağımsızlığını, hukuk devletinin inşasındaki rolünü konuşurken biz hiç kuşkusuz işgal altındaki topraklarımızı da konuşmak zorundayız. Bir milyon Azerbaycan Türkü kendi vatanlarında sürgündür. Tapuları, tarlaları, mülkleri, evleri, atalarının mezarları işgal altındadır. Bu, hukukçunun konusu değil midir? Biz hukukçu olarak bunları konuşmayacağız da neyi konuşacağız. Bundan daha önemli ne olabilir?"
Türkiye, Azerbaycan ve tüm dünyaya seslendiğini belirten Feyzioğlu, "Bu topraklarda Türkler soykırım ve işgal yaşamıştır. Hem 1918'te hem de Azerbaycan toprakları işgal edilirken 1990'larda yaşamıştır. Biz hukukçuların görevi, eğer bağımsız isek, eğer gerçekten aydın isek bunu tüm dünyanın gündemine getirmek ve hakkımızı uluslararası camiada aramak olmalıdır. Bunu yapmadığımız sürece ne diyorsak hepsi boş. Bu acıya kayıtsız kalan sözde medeni ülkeleri de en ağır şekilde kınıyorum." dedi.
Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı Anar Bağırov'un ev sahipliğinde düzenlenen konferansa Avrupa Konseyi ve ICJ yetkilileriyle Belarus
, Rusya
, Gürcistan
, Hollanda
, Fransa
, Kazakistan
, Özbekistan
ve Ukrayna
gibi ülkelerden barolar birlikleri yetkilileri ve avukatlar katıldı.
Türkiye,Aydın,Azerbaycan
15 Kasım 2018 Perşembe 16:52