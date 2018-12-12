- Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 15. yılında Bakü'de anılıyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:46



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:46

- Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 15. yılında Bakü'de anılıyorBAKÜ - Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, Bakü'de anılıyor. Azerbaycanlı devlet adamı Haydar Aliyev, vefatının 15. yılında başkent Bakü ve ülke genelinde anılıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, babası Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'da bulunan mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı. Haydar Aliyev, bakanlar, bürokratlar ve sevenleri tarafından da mezarı başında anıldı. Birçok vatandaş da uzun kuyruklar oluşturarak Aliyev'in mezarını ziyaret etti ve mezara çiçek bırakarak dua etti. Azerbaycan milli lideri Haydar Aliyev, vefatının 15. yıl dönümünde Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Büyükelçilik mensuplarınca da mezarı başında anıldı.Geniş güvenlik önlemleri alınan tören akşam saatlerine kadar devam edecek.