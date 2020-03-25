Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Azerbaycan, İran'la sınır kapılarını 20 Nisan'a kadar kapalı tutacak - Haberler

Azerbaycan, İran'la sınır kapılarını 20 Nisan'a kadar kapalı tutacak

Azerbaycan, yeni tip korona virüsünün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla İran'la sınır kapılarını 20 Nisan'a kadar kapalı tutacak.

25.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:47
Azerbaycan, İran'la sınır kapılarını 20 Nisan'a kadar kapalı tutacak
Azerbaycan , yeni tip korona virüsünün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla İran 'la sınır kapılarını 20 Nisan'a kadar kapalı tutacak.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İran'la sınır kapılarını 20 Nisan'a kadar kapalı tutacağını açıkladı. Azerbaycan korona virüs salgınının yayılması nedeniyle 29 Şubat saat 16.00 itibariyle 2 hafta süreyle İran ile sınırlarını kapatma kararı almıştı. Kararın 20 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Etiketler : Azerbaycan, Kabine, İran, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Haberler
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu Haberler
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Haberler
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak
İtalya’dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü
Tüm Türkiye’nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim Haberler
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles’ın test sonucu pozitif çıktı Haberler
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın test sonucu pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:50: Melmek sporcularından evde kal çağrısı - Haber 14:50: Korkuteli pazarında Korona virüs önlemi - Haber 14:50: İş adamı, tonlarca dezenfektanı devlete hibe etti - Haber 14:50: İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 738 artışla 3 bin 434'e çıktı - Haber 14:50: Bahışı'da öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektup - Haber 14:27: Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:51: Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler