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Azerbaycan-İran sınırında çatışma: 3 kaçakçı etkisiz hale getirildi

Azerbaycan-İran sınırında sınır muhafızlarıyla yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan grup arasında çıkan çatışmada 3 kaçakçı etkisiz hale getirildi.

02.10.2019 12:49Azerbaycan-İran sınırında çatışma: 3 kaçakçı etkisiz hale getirildi
Azerbaycan- İran sınırında sınır muhafızlarıyla yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan grup arasında çıkan çatışmada 3 kaçakçı etkisiz hale getirildi.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, dün TSİ 23.13'te İran-Azerbaycan sınırının Beylagan bölgesindeki "Amirzeyitli" köyü yakınlığındaki sınır geçiş noktasında 3 silahlı kişinin yasa dışı yollarla Azerbaycan'a geçiş yapma ve uyuşturucu getirme girişiminde bulunduklarını bildirdi. Sınır koruma birliği tarafından tespit edilen kişilerin "dur" ihtarına silahla karşılık verdikleri, sınır koruma birliğinin de karşı ateş açmasıyla yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 3 kişinin olay yerinde öldüğü kaydedildi.

Bölgede yapılan aramalar sonucunda kaçakçıların çantasından yaklaşık 15 kilo olan uyuşturucu ele geçirildi. Bölgede inceleme yapıldığını belirten yetkililer, olayın sorumlularıyla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. - BAKÜ

Azerbaycan, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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