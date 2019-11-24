Azerbaycan İranlı 10 mahkumu ülkelerine iade etti

İran
Adalet Bakanlığı İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, Azerbaycan
'da tutuklanan 10 İranlı mahkumun ülkelerine teslim edildiğini söyledi.
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Ajansı'na (ISNA) göre, Abbasi, "Uyuşturucu kaçakçılığı ve kaçak yollarla giriş yapma suçundan Azerbaycan'da tutuklu bulunan 10 İranlı mahkum, ülkemize teslim edildi." dedi.
Mahkumların kalan ceza günlerini İran hapishanelerinde geçireceğini ifade eden Mahmud, ülke vatandaşlarını yurt dışında da kanunlara uymaları konusunda uyardı.