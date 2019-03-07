Azerbaycan Kırgızistan'da Okul ve Park Yapacak

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Azerbaycan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 550 öğrenci kapasiteli okul binası ve merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anısına park yapacak.Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayet Orocov ve Bişkek Belediye Başkanı Aziz Surakmatov, okul ve park yapımına ilişkin mutabakat imzaladı.Büyükelçi Orocov, imza törenin ardından yaptığı açıklamada, Azerbaycan tarafından hayata geçirilecek 550 öğrenci kapasiteli okul ile park projesinin iki ülke cumhurbaşkanların himayesinde gerçekleştirileceğini belirterek, "Kardeş ülke Kırgızistan'a okul ve park hediye edeceğiz." ifadesini kullandı.Surakmatov, Bişkek'in güneyinde bu yazın başında temeli atılması planlanan parkın Haydar Aliyev'in adını taşıyacağını kaydetti.