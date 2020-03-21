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Azerbaycan korona virüse karşı yeni tedbirler alıyor

Azerbaycan, korona virüs salgınının daha fazla yayılmasını önlemek için sıkı tedbirler almaya devam ediyor.

21.03.2020 21:19 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:19
Azerbaycan korona virüse karşı yeni tedbirler alıyor
Azerbaycan , korona virüs salgınının daha fazla yayılmasını önlemek için sıkı tedbirler almaya devam ediyor.

Çin'in Wuhan, kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan korona virüs ülkeleri yeni tedbirler almaya zorluyor. Azerbaycan Bakanlar Kurulunun yaptığı açıklamaya göre, 22 Mart'tan itibaren kafeler, restoranlar, kahvehaneler ve internet kafeler saat 09.00 ile 15.00 arası çalışacak. İnternet üzerinden verilen yemek siparişler ise saat 21.00'a kadar evlere ulaştırılacak. Yetkililer, amaçlarının vatandaşları mümkün olduğunca temastan kaçındırmak olduğunu belirtirken, kuralları ihlal eden işletmelerin ağır bir şekilde cezalandırılacağını vurguladı.

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Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Azerbaycan, 22 Mart, Güncel

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