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Azerbaycan korona virüsle mücadeleye 1 milyar manat ayırdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, korona virüsünün ekonomideki olumsuz etkilerini azaltmak için 1 milyar manat ayırdıklarını açıkladı.

19.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:42
Azerbaycan korona virüsle mücadeleye 1 milyar manat ayırdı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, korona virüsünün ekonomideki olumsuz etkilerini azaltmak için 1 milyar manat ayırdıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, korona virüsünün Azerbaycan ekonomisine, halkın istihdamına ve girişimciler üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için bir dizi önlem planını onayladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, bu kapsamda korona virüsünün ekonomideki olumsuz etkilerini azaltmak için Bakanlar Kuruluna 1 milyar manat (yaklaşık 588 milyon dolar) ayırma emri verdi. Söz konusu karar doğrultusunda Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı, Ekonomi Bakanı, Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı önderliğinde çalışma grupları kurulacak. Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca, çalışma gruplarının hazırladıkları raporları Bakanlar Kuruluna iletmesi talimatını verdi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel

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