Azerbaycan Milli Meclisine kadın başkan seçildi
6. Dönem Azerbaycan Milli Meclisinin başkanı, iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) adayı Sahibe Gafarova oldu.
10.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:44
6. Dönem Azerbaycan Milli Meclisinin başkanı, iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) adayı Sahibe Gafarova oldu.
Azerbaycan Milli Meclisi, 9 Şubat'ta yapılan olağanüstü milletvekili seçimleri sonrasında ilk oturumunu gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katıldığı oturumda Milli Meclisin başkan ve başkan yardımcıları belirlendi.
YAP tarafından adaylığı sunulan 55 yaşındaki Sahibe Gafarova, 125 sandalyelik mecliste 116 oy alarak Milli Meclisin yeni başkanı seçildi.
Oturumda, YAP Milletvekili Ali Hüseyinli birinci başkan yardımcısı seçilirken, bağımsız milletvekillerinin adayı Adil Aliyev ile mecliste azınlıkta olan partilerin adayı Fezail İbrahimli başkan yardımcısı oldu.
Milli Meclisin yeni başkanı Gafarova, 4. ve 5. dönemlerde de Şemkir bölgesinden milletvekili seçilmişti.
Siyasete girmeden önce çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi ve yönetici olarak çalışan Gafarova, çağdaş Rus ve Amerikan edebiyatları konusunda uzman olarak tanınıyor. Filoloji uzmanı Gafarova'nın kaleme aldığı 70'ten fazla bilimsel eser ve ders kitabı bulunuyor.
Azerbaycan Milli Meclisi, 9 Şubat'ta yapılan olağanüstü milletvekili seçimleri sonrasında ilk oturumunu gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katıldığı oturumda Milli Meclisin başkan ve başkan yardımcıları belirlendi.
YAP tarafından adaylığı sunulan 55 yaşındaki Sahibe Gafarova, 125 sandalyelik mecliste 116 oy alarak Milli Meclisin yeni başkanı seçildi.
Oturumda, YAP Milletvekili Ali Hüseyinli birinci başkan yardımcısı seçilirken, bağımsız milletvekillerinin adayı Adil Aliyev ile mecliste azınlıkta olan partilerin adayı Fezail İbrahimli başkan yardımcısı oldu.
Milli Meclisin yeni başkanı Gafarova, 4. ve 5. dönemlerde de Şemkir bölgesinden milletvekili seçilmişti.
Siyasete girmeden önce çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi ve yönetici olarak çalışan Gafarova, çağdaş Rus ve Amerikan edebiyatları konusunda uzman olarak tanınıyor. Filoloji uzmanı Gafarova'nın kaleme aldığı 70'ten fazla bilimsel eser ve ders kitabı bulunuyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Azerbaycan Milli Meclisine kadın başkan seçildi
Etiketler : İlham Aliyev, Milletvekili, Azerbaycan, Güncel
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