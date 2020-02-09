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Azerbaycan sandık başında

Azerbaycan'da, milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı.

09.02.2020 08:59 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:01
'da, milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı.
Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 6. kez sandık başına gidiyor.
Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 299'u kadın bin 314 aday yarışıyor.
Seçimi, yaklaşık 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izliyor.
Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek. Resmi olmayan ilk sonuçların bugün akşam saatlerinde açıklanacağı öngörülüyor.
Azerbaycan sandık başında

Milletvekili, Azerbaycan, Güncel

Kaynak: AA


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