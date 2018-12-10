Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermeni Silahlı Birimleri Ateşkesi 27 Kez İhlal Etti"

Azerbaycan
Savunma Bakanlığı, Ermeni silahlı kuvvetlerinin ateşkesi 27 kez ihlal ettiğini açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan
silahlı kuvvetlerinin ateşkesi ihlal etmeye devam ettiğini söyledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri gün boyunca 27 kez ateş altında kaldı" ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, "Azerbaycan ordu pozisyonlarına, Ermeni köylerinden ve Krasnoselsk bölgesindeki tepelerden ateş açıldı" açıklamasında bulunarak, ordu pozisyonlarına ayrıca Ermenistan tarafından işgal edilen Ağdam, Fuzuli
, Jabrayil ve Tartar kasabalarındaki bazı köy ve tepelerden de ateş açıldığını bildirdi. - BAKÜ
Azerbaycan
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:58