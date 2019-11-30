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Azerbaycan sınırında yaklaşık bir ton uyuşturucu ele geçirildi

Azerbaycan'ın İran sınırında bir tırda yapılan aramada 933 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

30.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:04Azerbaycan sınırında yaklaşık bir ton uyuşturucu ele geçirildi
'ın sınırında bir tırda yapılan aramada 933 kilogram uyuşturucu madde bulundu.
Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Astara Gümrük Kapısı'ndan geçerek 'ya gidecek nar ve kivi yüklü tırda yapılan aramada, meyve kasalarının altına gizlenmiş 884 paket içinde 933 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bu miktarın, ülke gümrüğünde bir gün içinde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olduğu ifade edildi.
Azerbaycan gümrük ekipleri, 4 gün önce de yine İran'dan Ukrayna'ya sevk edilmek istenilen 304 kilogram uyuşturucuya el koymuştu.

Azerbaycan, Ukrayna, İran, Güncel

Kaynak: AA

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