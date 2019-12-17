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Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliği Bakü'de bin fidan dikti

Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliği (ATİB), Bakü'de bin fidan dikti.

17.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:28Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliği Bakü'de bin fidan dikti
Azerbaycan- İşadamları Birliği (ATİB), 'de bin fidan dikti.
Bakü'ye bağlı Hazar ili Kale kasabasında düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, ATİB Başkanı Cemal Yangın, yerel yöneticiler, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.
İlk fidanın Büyükelçi Özoral tarafından dikildiği etkinlikte, bin adet çam fidanı toprakla buluştu.
Özoral basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ağaç dikmenin geleceğe yatırım yapmak ve gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak anlamına geldiğini söyledi.
İklim değişikliğinin yaşandığını bir dünyada ağaç dikiminin büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Özoral, çevrenin korunmasına ve daha yeşil hale gelmesine önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.
ATİB Başkanı Yangın da merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in yeşilliğe çok önem verdiğini ve her zaman iş adamlarına tabiatı korumalarını tavsiye ettiğini belirtti.
Yangın, iş adamları olarak benzer etkinleri Bakü'nün diğer bölgelerinde de devam ettireceklerini bildirdi.

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel

Kaynak: AA

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