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Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Dağlık Karabağ sorununu görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bir araya geldi.

05.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:56Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Dağlık Karabağ sorununu görüştü
Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bir araya geldi.
Görüşmeye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin 3,5 saatten fazla sürdüğü ve çözüm süreci konusunda geniş müzakere yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, tarafların, müzakere sürecinin sürdürülmesi için 2020 başlarında yeniden bir araya gelmek üzere anlaştığı kaydedildi.
Dağlık Karabağ sorunu
Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı. Ermeniler, 1991'de Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.
Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edilirken, 1 milyona yakın insan da yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.
Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü.
Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu.
Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 27 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Güncel

Kaynak: AA

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