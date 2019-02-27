Azerbaycan ve Gürcistan Devlet Başkanları, Heyetler Arası Görüşü

Kaynak: İHA

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke konularının yanı sıra bölgesel konular ele alındı.Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, resmi ziyaret düzenlediği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Zurabişvili, temasları kapsamında İlham Aliyev ile ikili görüşme ardından da heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının toplantıda çeşitli konulara değindiği bildirildi. Heyetlerarası toplantıda konuşma yapan Aliyev, "Ziyaretinize büyük önem veriyoruz. Sizi tebrik ederek, kısa bir süre sonra Azerbaycan'ı ziyaret ettiği için mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu çok iyi bir göstergedir" dedi.Görüşmede çeşitli konuların ele alındığını sözlerine ekleyen Aliyev, "Bölgesel sorunları, ikili ve çok taraflı işbirliğimizi ele aldık. Bir kez daha, çeşitli konularda aynı fikirde olduğumuzu gördük. Bu ziyaretin Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi için önemli bir adım olacağına eminim. Şimdiye kadar birçok meseleleri çözdük. Gürcistan ve Azerbaycan kardeş ülkelerdir. Yüzyıllardır iyi komşuyuz ve bugün başarılı bir şekilde gelişiyoruz. Ortak projelerimiz, hem kıtamız hem de dünya için önemlidir.Çok başarılı bir işbirliği formatı oluşturabiliriz. Gelecek yıllarda tüm alanlarda işbirliğinin derinleşip genişleyeceğine eminim. Tüm konularda hep birlikte olacağımızdan, her konuda hep birlikte olduğumuzdan, birbirimize destek olacağımıza inanıyorum. Dış politika konularının yanı sıra bölgedeki durumu, ulaştırma ve enerji projelerimizin uygulanmasını zaten müzakere ettik. Tabii ki, şimdi bu konuları daha geniş ve daha geniş bir formatta müzakerede edeceğiz. Bu ziyaretin sonuçlarının çok olumlu olacağına ve işbirliğimize katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı."İlk ziyaretim""Azerbaycan'a geldiğim için memnunum" diyen Zurabişvili ise, "Bu benim bölgeye ilk ziyaretim. Komşu ve dost ülke Azerbaycan olmaktan çok mutluyum" açıklamasını yaptı."İşgal meselesi hala bizim için açık bir yara"Daha sonra Zurabişvili konuşmasına şöyle devam etti:"İşbirliğimiz bizim için çok önemli. Her şeyden önce bizi büyük tarih ve gelenekler birleştiriyor. 100 yıl önce birlikte modern bir devlet inşa etmeye başladık. Bağımsızlığımızı elde ettik. Ayrıca küçük bir federasyonumuz vardı. Bağımsızlığımızı kaybettik, zor zamanlardan geçtik ve yaşadık. Bağımsızlığımızı tekrar kurduk. Biz son yıllar aynı faciaları yaşadık. Bugün de ülkemiz için toprak işgalinin ne demek olduğunu yaşıyoruz. Toprak bütünlüğü henüz kurtarılmadı. İşgal meselesi hala bizim için açık bir yara. Bir yandan kalkınmamız engellenirken, bu trajedilere rağmen devletimizi ve ekonomimizi güçlendirmeyi başardık. Yolumuz bağımsızlık yoludur ve böyle devam edeceğiz. Burada olduğuma seviniyorum. Çünkü hem geçmiş hem de gelecek hakkında konuşmamız gereken konular var. Bölgemizin büyük umutları var." - TİFLİS