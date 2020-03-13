Azerbaycan ve Gürcistan sınırlarını kapattı
Azerbaycan ve Gürcistan korona virüs tehlikesi yüzünden sınırlarını kapattıBakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'da yeni tip korona virüsle ilgili oluşabilecek tehlike yüzünden Gürcistan ile Azerbaycan'ın ortak kararı iler sınır kapılarını 14 Mart itibariyle 10 süreyle...
13.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:45
Azerbaycan ve Gürcistan korona virüs tehlikesi yüzünden sınırlarını kapattı
Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'da yeni tip korona virüsle ilgili oluşabilecek tehlike yüzünden Gürcistan ile Azerbaycan'ın ortak kararı iler sınır kapılarını 14 Mart itibariyle 10 süreyle kapatma kararı alındığı belirtildi. Azerbaycan'da bulunan Gürcistan vatandaşları ile Gürcistan'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için koridor açılacağı ifade edildi.
Azerbaycan'da toplu etkinlikler yasaklandı
Azerbaycan'da, yeni tip korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alınıyor. Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi. - BAKÜ
Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'da yeni tip korona virüsle ilgili oluşabilecek tehlike yüzünden Gürcistan ile Azerbaycan'ın ortak kararı iler sınır kapılarını 14 Mart itibariyle 10 süreyle kapatma kararı alındığı belirtildi. Azerbaycan'da bulunan Gürcistan vatandaşları ile Gürcistan'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için koridor açılacağı ifade edildi.
Azerbaycan'da toplu etkinlikler yasaklandı
Azerbaycan'da, yeni tip korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alınıyor. Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi. - BAKÜ
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan, Gürcistan, 14 Mart, Kabine, Güncel
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