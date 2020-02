Azerbaycanlı Bakan Medeniyetimizi kendisinin gibi gösterenlere imkan vermeyeceğiz

Selen YALAZAZERBAYCAN, (DHA)- AZERAYCAN Kültür Bakanı Ebülfes Garayev, Azerbaycan medeniyetini, geleneklerini kendisinin gibi göstermeye çalışanlara asla imkan vermeyeceğiz ve bu işte biz yalnız değiliz. Bizim yanımızda diğer Türk devlerinin de gücü var dedi.

Azerbaycan Kültür Bakanı Ebülfes Garayev, Azerbaycan'da 2013 yılında düzenlenen UNESCO kurultayında 'Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'ne Türk kahvesini ilave edilmesinin çok önemli bir başarı olduğunu söyledi. Garayev Türkiye'nin bu mirası Bakü'de kabul edildi. Bu çok önemli bir meseledir. Biz her zaman kültürümüzü çalmaya çalışanları mutlaka durdurmalıyız. Türk devletlerinin, siyasi, ekonomi, kültürel birliği mevcuttur diye konuştu.

'TÜRK DEVLETLERİNİN POTANSİYELİ AVRUPA'YA TAŞINIYOR'

Garayev, sadece kültürel anlamda değil siyasi ve ekonomik anlamda da Türk halklarının birlik içerisinde olduğunun altını çizerek Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Hattı sadece Azerbaycan'ın petrolünü değil, Orta Asya Türk halklarının gazı, petrolünü Doğu'ya taşıma imkanı elde ediyor. Bunun neticesinde Türk devletlerinin bu potansiyelini Avrupa pazarına çıkarmaya imkan yaratıyor. Biz bu imkanları ve gücümüzü daha yaratıcı projelerle geliştirmemiz lazım dedi.

'TÜRK KÜLTÜRÜNÜN MİRASINI KORUMALIYIZ'

Bakan Garayev, Türk medeniyetlerinin etkisinin dünyanın her yerinde olduğunu belirterek, Azerbaycan ve Türkiye bugün bölgenin önde gelen ulaştırma projelerini gerçekleştiriyor. Petrol hattı, demiryolu hattı Türkiye üzerinden geçiyor. TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) sadece buranın değil bütün Türk medeniyetini birleştiriyor. Türk medeniyeti Rusya'da da var. Orada Türk halkları var, onların da medeniyetini korumalıyız. Kıbrıs'ta, Bulgaristan'da, Balkan ülkelerinde de var. Nerede Türk medeniyeti varsa bunlar Türk kültürünün mirasıdır. Biz bunları korumalıyız ve dünyaya bu kültürün ne kadar zengin ve büyük olduğunu kanıtlamalıyız ifadelerini kullandı.

'SAHTE TARİH YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR'

Garayev, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan Dağlık-Karabağ sorununa da dikkat çekerek, Azerbaycan halkının o kadar zengin tarihi var ki, hiç kimsenin tarihini kendisininki gibi göstermeye hiç yeltenmedi. Azerbaycan medeniyetini, geleneklerini kendisinin gibi göstermeye çalışanlara asla imkan vermeyeceğiz ve bu işte biz yalnız değiliz. Bizim yanımızda diğer Türk devlerinin de gücü var. Azerbaycan'ın Ermenilerin işgali altındaki topraklarında ne yazık ki, restorasyon adı altında Azerbaycan tarihi yapıları tahrif edilerek sahte tarih yaratılmaya çalışılıyor. Biz buna bütün dünya karşısında itiraz ediyoruz ve Azerbaycan bu meseleye çok hassas yaklaşıyor. Biz mutlaka ortak bir şekilde bunlara itiraz etmeliyiz dedi.

'BİZ BİR MEDENİYETİN TAŞIYICILARIYIZ'

Türk ve Azeri sanatçıların iki ülke arasında ortak çalışmalarının da bulunduğunu belirten Garayev, Ben seviniyorum ki Azerbaycan'ın ses sanatçıları Türkiye'nin orkestralarında çalışıyor. Aynı şekilde Türkiye'nin mimarları Azerbaycan'da çalışıyor. Biz bir medeniyetin taşıyıcılarıyız; ama aynı zamanda çeşitli yaratıcı becerilere sahibiz. Bu birleşme genel olarak Türk medeniyetine büyük bir katkı sağlıyor. UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildikten sonra onları daha fazla verimli bir şekilde kullanmamız lazım. Ortak komisyonlarımız var. Miras listemize dahil ettiklerimiz kültürel değerlerimizle yetinmemeliyiz. Biz daha ileri gitmeliyiz. Yani bundan daha fazla mirasımızı sunmalıyız. Türk mimarların bıraktıkları miras dünyanın çeşitli ülkelerinde var dedi.

'ULUSLARARASI ARENADA BİR MİLLETİN İKİ SESİ VAR'

2020 yılında Dünya Yaratıcı Şehirler Listesine Bakü'nün dahil edildiğini ifade eden Garayev, bunun büyük bir gurur olduğunu belirterek, Biz kendimizi Türk medeniyetinin ayrılmaz bir kısmı gibi görüyoruz. Uluslararası arenada bir milletin iki sesi var. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev her zaman Türkiye'nin Azerbaycan'a en yakın ve kardeş olan bir ülke gibi görüyor ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA