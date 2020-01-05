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Azerbaycanlı besteciden Sarıkamış şehitleri anısına şiir

Azerbaycanlı besteci Ferahim Gulubeyov, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümünde, Sarıkamış şehitlerinin anısına şiir besteledi.

05.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:24 Azerbaycanlı besteciden Sarıkamış şehitleri anısına şiir
Azerbaycanlı besteci Ferahim Gulubeyov, Harekatı'nın 105. yıl dönümünde, Sarıkamış şehitlerinin anısına şiir besteledi.

, 105 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit düşen 90 bin askerini anarken, Azerbaycanlı besteci Ferahim Gulubeyov, Sarıkamış Harekatı anısına şiir besteledi. "Elegiya" tarzında yazılan şiir, Azerbaycanlı ses sanatçıları Alim Gasimov ve kızı Fergane Gasimova tarafından seslendirilirken, hazırlanan klibin, müzik ve aranjmanı Ferahim Gulubeyov tarafından yapıldı. - BAKÜ

Sarıkamış, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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