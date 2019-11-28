Azerbaycanlı hukuk öğrencisi, kum sanatını meslek edindi

AZERBAYCAN'dan 5 yıl önce hukuk okumak için Diyarbakır'a gelen Novruz Ahmadov (21), 3 yıl önce hobi olarak başladığı kum sanatını meslek edindi. Karabiber ve çimento ile başladığı kum sanatından, arkadaşlarının dalga geçmesine rağmen vazgeçmeyen Ahmadov, elde ettiği gelir ile Azerbaycan'daki ailesine maddi destek sağlıyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den 5 yıl önce Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumak için Diyarbakır'a gelen Novruz Ahmadov, 3 yıl önce kum sanatına ilgi duymaya başladı. Hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi olan Ahmadov, öğrenci evinde karabiberle başlayıp, çimento ile devam ettiği kum sanatından, ev arkadaşlarının eleştirilerine rağmen vazgeçmedi. İnternetten izlediği kum sanatı görüntüleriyle kısa sürede kendisini geliştiren Ahmadov, bunu meslek haline getirdi. Üniversiteler, belediyeler, dernekler ve benzeri kurumların düzenlediği organizasyonlara davet edilen Ahmadov, kazandığı parayla hem geçimini sağlıyor hem de Azarbaycan'daki ailesinin bütçesine katkıda bulunuyor.

'ÇİMENTO İLE SANAT MI OLUR?' DEDİLER'

Kum sanatına ilk olarak karabiber ve çimento kullanarak başladığını ve arkadaşlarının "Çimento ile sanat mı olur?" diyerek dalga geçtiklerini anlatan Ahmadov, şunları söyledi:

"Altı ay amatör olarak geçti. Baktım yapabiliyorum. Daha sonra gösterilerle kendimi tanıtmaya başladım. Video izleyerek, yanlış yapa yapa öğrendim. Bunu ilk başta evde yapıyordum. Ev arkadaşlarım benimle dalga geçiyordu. Üzerinden 6-7 ay geçtikten sonra doğum günlerinde falan bir şeyler yapmamı istemeye başladılar. Benim çöp konusunda bir hassasiyetim var. Çöp gördüm mü onu sanata dönüştürmek istiyorum. Başlangıç öyle oldu. Evde fazladan bir cam vardı. Karabiberle denedim sonra çimentoyla denedim. Baktım güzel şeyler çıkıyor. Sonra benzer olarak kum sanatı olduğunu gördüm. Her geçen gün yeni şeyler öğreniyorum. Bazen hiç ummadığın insanlardan bir şeyler öğreniyorsun. Bunlar biraz göz hafızası. Sadece eğitim almakla olmaz. Benim eğitimim de yok ama yapabildiğim kadar yapıyorum. Gösteri yapıyorum. Üniversiteler, belediyeler, dernekler ve benzeri kurumların organizasyonlarına gidiyorum. Davetlerine gidiyorum. O güne özel bir şeyler yapıyorum."

'AİLEME DE DESTEK OLUYORUM'

3 yıldır tüm geçimini kum sanatından sağladığını ifade eden Ahmadov, kazandığı parayla Azerbaycan'daki ailesine maddi destek sağladığını belirterek, "Kazandığım parayla aileme bile destek oluyorum. Avukat olacağım ama sanat yapmaya devam etmem lazım. Sanat hele de kum sanatı özellikle zekayı çok geliştiren bir sanat. Çünkü her geçen gün teknik geliştiriyorsun. Bununla sigara bırakan var, uyuşturucuyu bırakan var. Ayrıca sanatla uğraşan insan genelde naif olur. Şiddete karışmaz, rahat olur. Kumun bir rahatlatıcı etkisi de var. En büyük avantajı ise bitmeyen bir kağıttır. Yanlış mı yaptın? Boz tekrar yap" dedi.