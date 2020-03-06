AZERBAYCANLI İŞ ADAMININ ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVAYA DEVAM EDİLDİ

Bakırköy 'de 19 Eylül 2018 tarihinde Azeri işadamı Etimad İsmayilov(49)'u öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Gozal Damirov'un(63) ikinci duruşması görüldü. Damirov duruşmada "Kanunları bilirim, ben isteseydim maktulü başka zamanda öldürebilirdim ancak onu öldürme niyetim yoktu" dedi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Gozal Damirov getirilirken, Damirov'un şoförü tutuksuz sanık Barış Aslan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada maktul İsmayilov'un babası İlyas İsmayilov da şikayetçi olarak yer aldı.

Tanık olarak dinlenen Karına Suleymanova maktul İsmayilov'un yanında çalıştığını ifade ederek, tercüman aracılığıyla şu beyanlarda bulundu:

"Suç tarihinde ofisten çıkmak için 20.00 sıralarında hazırlık yapıyordum. Ofiste çalışan Ferman'ın odasındaydım, 3 el silah sesi duydum. İlk silah sesini duyduğumda anlayamadım ama 2. ve 3. sesleri duyunca silahla ateş edildiğini anladım. Ferman'la odadan çıktık, bu esnada sanık Gozal'ı gördük, konferans salonundan çıkıyordu. Arkasında Zhabir vardı, 'Ambulans çağırın, yardım edin' diyordu. Sanık Gozal çıkınca konferans salonuna çıktık. Zhabir bize 'Gozal, Etimad İsmayilov'u öldürdü' dedi. Sanık ile maktul arasında iş ortaklığına dayalı bir ilişki vardı. Her daim iki ortak arasında tartışmalar olabilir, ben bariz bir şekilde büyük tartışma görmedim. Taraflar arasında borç ilişkisi olup olmadığını bilmiyorum, bazı şeyleri unutmuş olabilirim."

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Damirov'un oğulları Emin Damirov ve Ferid0 Damirov babalarının maktulü öldürmesine dair bir şey bilmediklerini ifade etti.

"ÖLDÜRMEYE NİYETİM YOKTU"

Tanık beyanlarına karşı söz verilen tutuklu sanık Damirov, "Ben Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri İstihbarat Başkanlığı yaptım. Kanunları bilirim, ben isteseydim maktulü başka zamanda öldürebilirdim ancak onu öldürme niyetim yoktu" şeklinde konuştu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Damirov'un tutukluluk halinin devamına karar verirken, tutuksuz sanık Barış Aslan hakkındaki imza şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırdı. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıcığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Damirov hakkında "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isterken, "Ruhsatsız silah bulundurmaö suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi. İddianamede davanın diğer sanığı Barış Aslan hakkında ise "Suça yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep edilirken "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istendi.

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