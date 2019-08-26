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Azerbaycanlı papazlar, müftü vekilini ziyaret etti

Azerbaycanlı papazlar, müftü vekilini ziyaret ettiVAN - Kafkasya Udin-Alban Hristiyan Cemaati Lider Yardımcısı Rafik Danakari ve beraberindeki heyet Van İl Müftülüğünü ziyaret etti.

26.08.2019 19:06
Azerbaycanlı papazlar, müftü vekilini ziyaret etti
Azerbaycanlı papazlar, müftü vekilini ziyaret etti
VAN - Kafkasya Udin-Alban Hristiyan Cemaati Lider Yardımcısı Rafik Danakari ve beraberindeki heyet Van İl Müftülüğünü ziyaret etti.
Bazı gezi ve ziyaretler için Van'a gelen Beynelxalq Diaspor Merkezi Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Human Rights Azerbaycan Temsilcisi Dr. İsmayil Ağayev, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Genel Başkanı Göksel Gülbey, Kafkasya Udin-Alban Hristiyan Cemaati Lider Yardımcısı Rafik Danakari, Kafkasya Udin-Alban Hristiyan Cemaati Yöneticisi Sevan Maqari, Beynelxalq Diaspor Merkezi Genel Başkan Yardımcısı Samir Adıgüzelli, Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği Van İl Başkanı Müslim Birdal ile birlikte Van İl Müftü Vekili Sacit Emiri'yi makamında ziyaret etti. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Udin-Alban Hristiyan Cemaati Lider Yardımcısı Rafik Danakari, müftü vekili Emiri'ye Van'a geliş amaçlarını aktardıktan sonra Akdamar Kilisesi ile ilgili bilgi verdi. Heyet, daha sonra karşılıklı hediyelerin verilmesinin ardından müftülükten ayrıldı.
Azerbaycanlı papazlar, müftü vekilini ziyaret etti

Kafkasya, Müftü, Van, Yerel

Kaynak: İHA

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