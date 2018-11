Azerbaycanlı Ressam Prof. Dr. Enveroğlu'nun Sergisi

22 Kasım 2018 Perşembe 11:45



22 Kasım 2018 Perşembe 11:45

SANKO Sanat Galerisi'ndeki sergi 29 Kasım'a kadar gezilebilecek Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Azerbaycanlı Ressam Prof. Dr. İlham Enveroğlu'nun, Sanko Sanat Galerisi'nde açtığı "İçimdeki Bahar" temalı 22'inci kişisel resim sergisi, 29 Kasım'a kadar gezilebilecek.Her sergisinin kendine has bir teması ve konsepti olduğunu belirten Prof. Dr. Enveroğlu, "Eserlerimi kendi yorumumla oluştururum. Bir objeyi önüme alıp fotoğraf gibi çekmiyorum. Bu yorumları yaparken de farklı teknikler kullanıyorum" dedi.Sanatsal malzeme olarak görülmeyen duvar kağıtları, kağıt atıkları, dönüşüm kağıtları ve benzer her türlü alternatif malzemeyi eserlerinde kullandığını kaydeden Prof. Dr. Enveroğlu, bunların farklı etkilere yol açtığını, rengin aynı zamanda doku ve yüzeydeki farklı tekstürlerle birleştiğini söyledi."Bu da farklı bir algı oluşturuyor. Teknik bir kaygım yok. Çalışmalarımda kolaj, akrilik, sulu boya, yağlı boya gibi bir sürü teknikler kullanıyorum" diyen Prof. Dr. Enveroğlu, şöyle devam etti:"Temelde Türk kültür coğrafyasından esinlenerek 'Gelenekten Çağdaşlığa' diyebileceğimiz konular ve sembolleri çalışıyorum. Kendi köklerine yaslanan fakat çağımızın sanat anlayışları doğrultusunda yorum yapıyorum. Renk doku ahenk başlıca ilgi alanımı oluşturuyor. Bu sergim Konya 'da açtığım 'Renksaz-Yolcu' sergimin devamı niteliğindedir. Ressam doğayı taklitle başlayan yolculuğunu içsel bir yolculuğa dönüştürmektedir.Dıştan içe doğru bir yolculukta sanatçı dış dünyadan aldığı verileri içindeki ruhsal doğayla bütünleştirmelidir. Belki bir çiçek, kuş, manzara gibi görünüyorlar ama bunlar kendi içimdeki manzaralardır. Doğup büyüdüğüm Azerbaycan toprakları, Türk kültürünün en eski kaynaklarına sahiptir. Halı-kilim ve minyatür sanatının en nadide örneklerini dünyaya bahşetmiş bu bölge ister istemez sanatçı olarak beni etkilemiştir."Ahenk zıtlıkların birliği DEMEKTİREserlerinde sertlik ve yumuşaklık, eski ile yeni, kabalık ve zarafetin zıtlığını işlediğini anlatan Prof. Dr. Enveroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Eski taş evlerin pencerelerine konan ömrü çok uzun olmayan çiçeklerle, yaşanmışlık ve yaşlanmışlığın içinden filizlenen yenilik ve tazelik benim konseptimdir. Eski taş dokusundaki matlığın, eskimiş renklerinin içerisinden canlı ve parlak çiçeklerin fışkırmasını görürsünüz. Burada konu ve içerikte de zıtlık varken aynı zaman da renk ve biçim zıtlığı da söz konusudur. Felsefe olarak da ahenk zıtlıkların birliği demektir."Prof. Dr. İlham Enveroğlu'nun SANKO Sanat Galerisi'nde 30 eserinin yer aldığı sergisi, 29 Kasım'a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.İlham EnveroğluAzerbaycan Ağcabedi'de 1970 yılında doğdu, 1989'da Azim Azim-zade Azerbaycan Devlet Ressamlık Mektebi'ni bitirdi. Doç. Dr. HuduMemedov'un, 1987- 1988 yıllarında Türk Sanatının Temel Prensiplerini araştıran seminerlerine katılan sanatçı, 1995'te Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde 1998 yılında Öğretim Elemanı olarak göreve başlayan sanatçı, 2000'de Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Eğitimi Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisansını tamamladı ve Güzel Sanatlar Fakültesine Öğretim Görevlisi olarak atandı.Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı'nda 2005'te doktorasını tamamlayarak Doktor unvanını kazanan sanatçı, 2006 yılında aynı bölümde Yrd. Doç. Dr., 2012'de Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümüne Doçent olarak görev aldı. 2018 yılında da Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde Prof. kadrosuna atandı.2007-2015 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanlığı görevini yürüten sanatçı, 1992-2018 yılları arasında birçok ülkede 20'ye yakın kişisel sergi açtı, 100'e yakın uluslararası resim sergisine katıldı.2006 yılından beri UNESCO Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Üyesi olan sanatçı, 2010'dan bu yana Azerbaycan Ressamlar Birliği, 2015 yılından beri de GESAM Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği üyesidir. Birçok televizyon ve radyo programına katılan sanatçı, onlarca bilimsel ve kültürel makale yazmıştır.Sanatçı, 2008 yılında Kempinski Hotel- Bodrum 'da düzenlenen "Kempinski Sanat Günleri" yarışmasında birincilik, 2010'da Macaristan-Vonyacvashegyşehirinde II. Balaton-Szalon Küçük Hacimli Çalışmalar Bienali Büyük, 2011 yılında ise Macaristan-Vonyarcvashegy "II. VoVa Mini Art MiniaturakNemzetköziBiennaleja" Binealinde birincilik ödülü kazandı. - GAZİANTEP