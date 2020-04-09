Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Azerbaycanlı sanatçılardan 'Evde kal' çağrısı

Azerbaycanlı sanatçıların yer aldığı müzik klibinde halka 'Evde kal' çağrısı yapıldı.

09.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:27
Azerbaycanlı sanatçılardan 'Evde kal' çağrısı
Azerbaycanlı sanatçıların yer aldığı müzik klibinde halka 'Evde kal' çağrısı yapıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına korona virüs salgınına karşı ülkeler önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın korona virüs salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Azerbaycan Televizyonu tarafından "Evde kal" projesini başlattı. Proje kapsamında Namiq Qaraçukurlu, Mehman Ahmedli, Ağamirze ve Vasif gibi Azerbaycan'ın önde gelen sanatçılar hazırlanan klipte yer aldığı. Kısa zamanda büyük beğeni toplayan klipte korona virüs salgını nedeni ile evde kalmanın önemine dikkat çekiliyor.

Azerbaycan'da toplam korona virüs vakası 926'ya, hayatını kaybedenler ise 9'a ulaştı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908’e yükseldi Haberler
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908'e yükseldi
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 610 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 610 kişi öldü
Haberler ›› Güncel ››Azerbaycanlı sanatçılardan 'Evde kal' çağrısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:54: Kaymakam Vekili paylaştı: Anlayın artık, şakası yok - Haber 19:54: ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında 2020 seçimleri için "uzaktan oylama" çekişmesi - Haber 19:54: Kerkük'te terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı - Haber 19:54: Düzce'de ev yangını - Haber 19:54: Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 174'e yükseldi - Haber 19:22: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler