30.06.2019 00:49
Haberler » Güncel » Haber

Azerbaycanlı şarkıcıdan sağanak altında konser

Iğdır'da bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Kayısı Festivali çerçevesinde sahne alan Azerbaycanlı sanatçı Şebnem Tovuzlu, şarkılarını sağanak altında söyledi.

Iğdır 'da bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Kayısı Festivali çerçevesinde sahne alan Azerbaycanlı sanatçı Şebnem Tovuzlu, şarkılarını sağanak altında söyledi.
Iğdır Belediyesince düzenlenen festivalin ikinci gününde Türk Halk Müziği sanatçısı Seyfettin Çelik konser verdi.
Çelik'in konseri sırasında başlayan sağanak Azerbaycanlı sanatçı Şebnem Tovuzlu sahneye çıktığında daha da arttı.
Tovuzlu, sağanağa rağmen şarkılarını söylemeyi sürdürdü, ardından seyircilerin arasına inerek özçekim yaptı.
Festival, yarın yapılacak etkinliklerle devam edecek.Azerbaycanlı şarkıcıdan sağanak altında konser
Kaynak: AA
Iğdır , Güncel

Son Dakika Haberleri
02:12 Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
02:07 Kayısı Festivali'nde sağanak altında konser
02:07 Sivas'ta kamyonet park halindeki otobüse çarptı: 3 yaralı
02:07 Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 25 gözaltı
02:06 Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
02:05 Ankara'da oto hırsızlarına 'Balta' operasyonu: 4 tutuklama
02:04 İşçilerini taşıyan hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı