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Azerbaycanlı satranç ustası Teymur Recebov dünya şampiyonu oldu

Azerbaycanlı satranç ustası Teymur Recebov, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Dünya Kupası'nın finalinde Çinli rakibi Ding Liren'i yendi.

04.10.2019 20:18Azerbaycanlı satranç ustası Teymur Recebov dünya şampiyonu oldu
Azerbaycanlı satranç ustası Teymur Recebov, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Dünya Kupası'nın finalinde Çinli rakibi Ding Liren'i yendi.
Rusya'nın Khanty-Mansiysk kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde Çinli rakibi Ding Liren ile 25 ve 10'ar dakikalık karşılaşmalarda 2-2'lik beraberlik elde eden Recebov, 5'er dakikalık iki seti de kazanarak adını zirveye yazdırdı.
Bu zaferiyle Recebov, satrançta Dünya Kupası'nı kazanan ilk Azerbaycanlı oldu.
Recebov 110 bin, Ding Liren ise 80 bin dolar ödül kazanırken, her iki sporcu 2020 Adaylar Turnuvası'nda oynamayı da garantiledi.

Rusya, Spor

Kaynak: AA

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