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Azerbaycanlı yüksek lisans öğrencisi Milli Dayanışma Kampanyası'na bursunu bağışladı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek lisans öğrenimi gören Azerbaycanlı Firuze Recebova, bursunu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

14.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:50
Azerbaycanlı yüksek lisans öğrencisi Milli Dayanışma Kampanyası'na bursunu bağışladı
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek lisans öğrenimi gören Azerbaycanlı Firuze Recebova, bursunu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Alınan bilgiye göre, Recebova, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, okulların tatil edilmesiyle birlikte Azerbaycan'a döndü.
Bir millet olmanın, aynı sevinç ve üzüntüleri paylaşmaktan geçtiğini dile getiren Firuze Recebova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmaya karar verdi.
Firuze Recebova, Yükseköğrenim Kurumu (YÖK) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı üzerinden aldığı yüksek lisans bursundan 500 lirayı kampanya hesabına yatırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, İstanbul Üniversitesi, Güncel
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