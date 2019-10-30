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Azerbaycan asıllı Rus askeri, sınırdaki Türk askerine "Her şey yahşidir" diye seslendi

Azerbaycan asıllı Rus askeri, sınır kapısında nöbet tutan Türk askerine "Gel gardaş gel, her şey yahşidir" diye seslenince izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

30.10.2019 10:09

Azeri asıllı Rus askeri, Türk askerine 'Her şey yahşidir' diye seslendi. Suriye'nin kuzeyinde devriye için bulunan Rus askeri polisi, Mardin'in Şenyurt Sınır Kapısı'nda nöbette olan Türk askerine, "Gel gardaş gel. Her şey yahşidir, gel." diye seslendi.

"GEL GARDAŞ, HER ŞEY YAHŞİDİR"

Soçi'de varılan mutabakat sonrası Rus askerleri bölgede devriye gezmeye başlamıştı. Şenyurt Sınır Kapısı'nın yakınına kadar gelen Azerbaycan asılı bir Rus askeri polisi, Türk askerine "Gel gardaşım gel. Her şey yahşidir, gel" diye seslenince izleyenlerin tebessüm etmesine sebep oldu.

TÜRK VE RUS ASKERLERİNİN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin çekilmesiyle birlikte Türk ve Rus askerlerinin ortak devriye yapmaları için hazırlıkları devam ediyor.

Azerbaycan asıllı Rus askeri, sınırdaki Türk askerine

Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


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