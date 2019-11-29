Azeri gazı Avrupa ile buluşuyor

TRANS Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nde (TANAP) Azerbaycan'ın gazının Yunanistan'a akışı yarın törenle başlayacak. Edirne'de düzenlenecek törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katılacak.

?Ardahan'ın Posof ilçesinden Türkiye'ye giriş yapan, 20 il, 67 ilçe ve 600 köyden geçtikten sonra Edirne'nin İpsala ilçesinden Avrupa'ya bağlanan 1850 kilometrelik Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nde yarın, Azerbaycan gazının Yunanistan'a akışı törenle başlayacak. Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcaali köyündeki TANAP MS4 Ölçüm İstasyonu'nda yapılacak törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katılacak.

Azerbaycan'ın Şahdeniz-2 sahasında üretilen doğal gazı öncelikle Türkiye'ye ve ardından Avrupa'ya taşıyacak olan TANAP'ın, 12 Haziran'da Türkiye-Gürcistan sınırından Eskişehir'e kadar olan kısmının açılışı gerçekleşmiş ve 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Türkiye'ye ticari gaz akışı başlamıştı.

Boru hattının Eskişehir ile Türkiye-Yunanistan sınırındaki Avrupa bağlantı noktası arasında kalan bölümünde ise mekanik tamamlanmaya 2018 yılı sonunda ulaşılmış ve Nisan ayında da hat dolumuna ve gazlı testlere başlanmıştı. 1 Temmuz tarihi itibarıyla Avrupa'ya gaz akışına tamamen hazır hale gelmişti.

Toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olan boru hattından Türkiye'ye gelen gaz miktarının yakın zamanda 6 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Kalan 10 milyar metreküp doğal gaz ise TAP ile Avrupa'ya gönderilecek.

TANAP'ta, SOCAR ve Güney Gaz Koridoru AŞ'nin yüzde 51, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ.'nin yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye Enerji AŞ.'nin de yüzde 7 hissesi bulunuyor.