25.06.2019 11:11
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Azeri gencin cenazesi Bursa'dan Azerbaycan'a doğru yola çıktı

Azeri gencin cenazesi Bursa

Azerbaycan'dan tatil için Yalova'ya gelen genç, kırmızı ışıkta bisikletle geçmeye çalışırken 2 otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Azerbaycan 'dan tatil için Yalova 'ya gelen genç, kırmızı ışıkta bisikletle geçmeye çalışırken 2 otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Bursa 'da Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından Azerbaycan'a gönderildi.

Kaza, dün saat 18.30 sularında Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan'dan Yalova'ya ablasının yanına gezmeye gelen Hüseyin Zilfioğlu (21), Yalova- İzmit kara yolunda yolun karşısına geçmek için harekete geçti. Kırmızı ışığa aldırış etmeyen Zilfioğlu'na 2 otomobil peş peşe çarptı. Yolun karşısında geçmek isteyen Zilfioğlu'na ilk önce M.T. idaresindeki 34 ABF 616 plakalı araç çarparken, aracın çarpmasıyla savrulan genç İ.E. yönetimindeki 56 AY 211 plakalı aracın üzerine düşerek bir süre sürüklendi. Sürüklenen genç park halindeki 56 LSA 70 plakalı aracın altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Zilfioğlu'nu gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Zilfioğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Zilfioğlu'nun cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından cenaze ailesi tarafından defnedilmek üzere Azerbaycan'a götürüldü. - YALOVA
Kaynak: İHA
Adli Tıp , Bursa , Yalova , Azerbaycan , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:55 Aydın'da FETÖ operasyonu
11:52 Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
11:52 ABD Başkonsolosluğunda güvenlik görevlisi olarak görev yapan ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma'...
11:50 Otomobilin köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasında
11:44 Mahalleli ve itfaiye ekipleri minik kedi için seferber oldu
11:42 Van merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
11:40 Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu