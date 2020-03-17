Azeri iş adamı Gurbanoğlu, "FETÖ üyeliği"nden tutuklandı
Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuklandı.
17.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:46
Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Palmali Şirketler Grubu sahibi Gurbanoğlu ile şirket yöneticisi Nuray Nurcihan Perker, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık tarafından ifadeleri alınan Gurbanoğlu ve Perker, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Gurbanoğlu'nun TCK'nın 314/2. maddesi uyarınca FETÖ üyeliğinden tutuklanmasına karar verdi.
Perker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, şüpheliler hakkında, şikayet, ihbar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler doğrultusunda TCK'nın 314/2. maddesi uyarınca "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında arama ve gözaltı kararı alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Palmali Şirketler Grubu sahibi Gurbanoğlu ile şirket yöneticisi Nuray Nurcihan Perker, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık tarafından ifadeleri alınan Gurbanoğlu ve Perker, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Gurbanoğlu'nun TCK'nın 314/2. maddesi uyarınca FETÖ üyeliğinden tutuklanmasına karar verdi.
Perker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, şüpheliler hakkında, şikayet, ihbar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler doğrultusunda TCK'nın 314/2. maddesi uyarınca "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında arama ve gözaltı kararı alınmıştı.
Kaynak: AA
Manşet
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